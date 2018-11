POLICIAIS DO RAIO PRENDEM CASAL LOGO APÓS DISPAROS DE ARMA DE FOGO NO CAIÇARA

No final da noite de ontem (22/11), um casal pilotando uma motocicleta YBR Yamaha de cor preta, efetuaram vários disparos de arma de fogo em ruas do Residencial Caiçara.





A Equipe RAIO 04 realizando diligências conseguiu interceptar o casal nas proximidades do CCH/UVA. Com eles foram apreendidos um Revólver Calibre 38 com quatro munições deflagradas, além de uma motocicleta com queixa de roubo.





Blena dos Santos Oliveira e José Dimas Alves Ribeiro, foram presos em flagrantes e conduzidos a Delegacia 24 horas de Sobral.