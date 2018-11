Último dia de inscrição para o Vestibular Tradicional UNINTA 2019.1

O Centro Universitário Inta (UNINTA) informa que encerram-se nesta terça-feira (27) as inscrições para seu Processo Seletivo de 2019.1 na modalidade Vestibular Tradicional. São ofertados 30 cursos*. Esta forma de ingresso não contempla o curso de Medicina, que realiza o processo seletivo através da nota do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio)..





A prova será realizada no dia 2 de dezembro de 2018, na sede da instituição, em Sobral. O exame será composto por 45 questões de múltipla escolha, contendo conhecimentos do Ensino Médio, além da aplicação de uma Redação em Língua Portuguesa, comum a todos os candidatos. No dia da prova, os candidatos deverão apresentar o documento oficial de identificação com foto e os comprovantes de inscrição.





As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas no link uninta.edu.br/vestibulares





*CONFIRA A LISTA DE CURSOS OFERTADOS:





Arquitetura e Urbanismo





Biomedicina





Educação Física Licenciatura





Educação Física Bacharelado





Odontologia





Enfermagem





Engenharia Civil





Direito





Serviço Social





Pedagogia





Teologia





Administração





Design de Interiores





Gastronomia





Gestão de Recursos Humanos Gestão de Segurança Privada





Jogos Digitais





Marketing





Moda





Publicidade





Cinema e Audiovisual Licenciatura





Cinema e Audiovisual Bacharelado





Engenharia de Produção





História





Farmácia





Fisioterapia





Jornalismo





Medicina Veterinária





Nutrição





Psicologia