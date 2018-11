Vereador Adauto Arruda denuncia falha na coleta de lixo de Sobral

O vereador Adauto Arruda (MDB), ocupou a tribuna do Plenário 5 de Julho na sessão de terça-feira, 6, e começou reclamando das ementas apresentadas por ele na Câmara e aprovado pela aquela Casa Legislativa, e que o prefeito Ivo Gomes ainda não executou as obras de interesse da população, como exemplo, a Miniestádio para a localidade de Rafael Arruda, que segundo o vereador, ainda não tem. “Também foi aprovado ementa para a construção de Centro de Saúde da Família no bairro Campo dos Velhos, mas até agora não saiu da papel”, reclamou Adauto Arruda.





O vereador, destacou ainda preocupação com a coleta de lixo doméstico, que segundo ele, está deixando a desejar. “A administração do prefeito Ivo Gomes, está uma porcaria, está um lixo. O lixo no bairro do Junco se acumula por falta de carros coletores. Destacou Adauto Arruda. (Wilson Gomes)