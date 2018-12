AGENTES PENITENCIÁRIOS REALIZAM VISTORIA NA CADEIA PÚBLICA DE MASSAPÊ/CE

Agentes Penitenciários do Grupo de Operações Regionais (GORE) e Agentes de plantão, realizaram uma vistoria na tarde de ontem (24), na Cadeia Pública de Massapê, apreendendo um vasto material ilícito no interior da unidade prisional: celulares, chips, cabos USB, fones de ouvido, cossocos, substâncias análogas à maconha e uma barra de ferro serrada da grade de acesso. Com a apreensão do vasto material, os Agentes evitaram uma possível fuga na unidade prisional.





(Sobral 24 horas)