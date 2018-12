Assassinatos de mulheres chegam a 470 casos em 2018 no Ceará e batem recorde histórico na violência no estado

Com o registro de mais cinco crimes de morte no fim de semana, subiu para 470 o número de mulheres assassinadas no Ceará, fato que se constitui em recorde na estatística criminal no estado. A maioria dos crimes ainda está envolto em mistério. Três garotas foram assassinadas na Capital e outras duas na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).





Um dos crimes ocorreu após um grupo de sete pessoas ter sido seqüestrado durante uma confraternização de Natal em uma residência localizada no bairro Pedra Branca, na periferia da cidade de Pacajus (a 49Km de Fortaleza). Ali, a jovem Mariane Chagas da Silva, 18 anos, foi morta, na noite da última sexta-feira (21), por ordem de um chefe de quadrilha que está preso.





Segundo a Polícia, Mariane e outras seis pessoas foram mantidas como reféns de uma facção criminosa e os bandidos consultaram o chefe da facção que está no presídio, através de uma chamada de vídeo em um celular. Do outro lado da linha - no presídio – o chefe do bando deu a ordem para a morte da garota. Os demais reféns acabaram sendo libertados pela Polícia após a localização e “estouro” do cativeiro.





Outros casos





Em Caucaia, uma adolescente de 15 anos, foi assassinada também na última sexta-feira (21). O crime aconteceu na Rua NW-2 do Conjunto Araturi, tendo como vítima a estudante Mary Ellen Sudário de Souza.





Veja a lista das mulheres mortas no Ceará neste mês de dezembro:





DEZEMBRO





01 – (01/12) – Andrezza de Oliveira Freitas Freitas (bala) – Distrito de Juatama (QUIXADÁ)





02 – (02/12) – Fca. Kelma Marques Peixoto (outros) – R. Clóvis Arrais Maia/Vicente Pinzón (CAPITAL)





03 – (02/12) – Carliane Barbosa Teixeira (facadas) – Loc. Fazenda Jardim (SANTA QUITÉRIA)





04 – (04/12) – Alice Miranda de Sousa (achado) – Rua 11/ Bairro Boa Vista (MARACANAÚ)





05 – (05/12) – Larissa Ramos do Nascimento (facadas) – R. 55/Jeireissati II (MARACANAÚ)





06 – (05/12) – Jullyanny Santos das Chagas (bala) – B. Paupina (CAPITAL)





07 – (05/12) – Elizângela Maria Lima de Oliveira (bala) – Rua Taubaté/Distrito Jurema (CAUCAIA)





08 – (06/12) – Fabiana dos Santos (bala) – Rua da Mocinha/Sede (SÃO GONÇALO DO AMARANTE)





09 – (07/12) – Vítima não identificada (bala) – Bairro Antônio Bezerra (CAPITAL)





10 – (07/12) – Vítima não identificada (bala) – Rua Adelino/B. Quintino Cunha (CAPITAL)





11 – (07/12) – Claudineide Campos de Souza Santos (bala) – Sede (MILAGRES)





12 – (07/12) – Francisca Edineide da Cruz Santos (bala) – Sede (MILAGRES)





13 – (08/12) – Maria Rafaela do Nascimento Rocha (bala) – R. Sta Helena/Parque Soledade (CAUCAIA)





14 – (08/12) – Maria Vanessa Sousa da Cruz (bala) – Rua Santa Helena/Parque Soledade (CAUCAIA)





15 – (10/12) – Sheila Maria do Nascimento Sousa (bala) – (MASSAPÊ) - LATROCÍNIO





16 – (11/12) – Francisca Eliane Fernandes da Silva (bala) – Bairro Gameleira (HORIZONTE)





17 – (11/12) – Marilene Nogueira de Souza (bala) – (CASCAVEL)





18 – (13/12) – Josinete de Sousa Santos (bala/outros) – (CAUCAIA)





19 – (13/12) – Vítima não identificada (BALA) – Bairro Genibaú (CAPITAL)





20 – (14/12) – Francisca Bianca da Silva Eduardo (bala) – Sede (HORIZONTE)





21 – (14/12) – Maria Aline de Oliveira (bala) – (OCARA)





22 – (15/12) – Vítima não identificada (bala) – (MARACANAÚ)





23 – (17/12) – Fernanda Maria Pinheiro Ferreira (bala) – B. Prourb (MARANGUAPE)





24 – (18/12) – Vítima não identificada (esquartejada) – R. Estevão de Campos/Barra do CE (CAPITAL)





25 – (18/12) – Vítima não identificada (bala/MIP) – (GUAIÚBA)





26 – (19/12) – Vítima não identificada ((achado/faca) – B. Lagoa Redonda (CAPITAL)





27 – (20/12) – Vítima não identificada (bala) – (QUIXADÁ)





28 – (21/12) – Mariane Chagas da Silva (bala) – Bairro Pedra Branca (PACAJUS)





29 – (21/12) – Mary Ellen Sudário de Sousa (bala) – R. NW-2 B. Araturi (CAUCAIA)





30 – (22/12) – Vítima não identificada (facadas) – R. República do Peru/Barra do Ceará (CAPITAL)





31 – (22/12) – Vítima não identificada (bala) – B. Granja Lisboa (CAPITAL)





32 – (22/12) – Vítima não identificada (bala) – R. José Ribeiro de Freitas/B. Mucunã (MARACANAÚ).





