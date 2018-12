Banco é atacado e caixas eletrônicos são explodidos em Cariré/CE

Moradores registraram em vídeo vários tiros durante a ação; os criminosos fugiram do local.

Uma agência bancária do município de Cariré, a 291 quilômetros de distância de Fortaleza, foi atacada e teve os caixas eletrônicos explodidos na madrugada desta terça-feira (18). As informações foram confirmadas pelo Comando de Policiamento do Interior (CPI), que não passou detalhes de como a ação ocorreu.

Cerca de 15 homens utilizando carros e motos chegaram à cidade atirando contra o posto policial, que contava com 3 homens, do total de 10 que fazem a segurança de Cariré. A ação criminosa deixou a parte interna do prédio destruída.





Um carro que estava estacionado em frente ao prédio foi atingido por tiros. Segundo moradores do município, a ação ocorreu por volta das 2h da madrugada.





Moradores registraram em vídeo vários tiros durante a ação. Os criminosos fugiram do local, mas até a publicação ainda não se sabia o quanto a quadrilha levou.

Fonte: Diário do Nordeste

Fotos Macelino Jr.