CIOPAER - ATENDIMENTOS AEROMÉDICOS CRESCERAM 148% EM 2018

A Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas, a Ciopaer, completou 23 anos de atuação em 2018. Atualmente, a Ciopaer é a maior unidade de aviação estadual do Norte/Nordeste no trabalho de patrulhamento aéreo na segurança pública.





A unidade foi criada a partir do Grupamento de Policiamento Aéreo da Polícia Militar do Ceará em 1995. Hoje, se destaca pelo investimento em tecnologia, com aeronaves de última geração.





A Ciopaer também é considerada como a operadora com serviço aeromédico público mais bem executado do País. Nos seis primeiros meses de 2018, somente os atendimentos aeromédicos cresceram 148%, quando comparados ao mesmo período de 2016 (de 25 para 62), e 38%, no mesmo período de 2017 (de 45 para 62).





A Ciopaer conta hoje com quatro bases fixas instaladas em Fortaleza, Juazeiro do Norte, Sobral e Quixadá. São nove helicópteros e um avião que compõem a frota da unidade aérea. "O que garante mais agilidade no atendimento", avaliou Aristóteles Tavares, coordenador da Ciopaer.





Integrada à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, a Ciopaer conta hoje com 180 integrantes entre policiais civis e militares e bombeiros, além de 25 médicos e enfermeiros do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. O tenente coronel Marcus Costa é piloto e explica o que as aeronaves mais modernas, fabricadas na Alemanha, têm proporcionado em segurança para as missões de resgate e patrulhamento. "Tem maior desempenho e ajuda bastante nas ações policiais", disse o Ten Cel Marcus Costa, piloto da Ciopaer.





Para operar as novas aeronaves adquiridas pelo Governo do Estado, doze pilotos, seis mecânicos e seis tripulantes operacionais da Ciopaer viajaram até a Alemanha, sede da fabricante, para aprender as especificidades dos novos equipamentos. Com mais tecnologia e treinamento, a eficácia das operações só aumenta.



(Cnews)