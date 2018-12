Crime perverso e misterioso: corpo esquartejado e sem cabeça é encontrado na Barra do Ceará

Um corpo esquartejado e decapitado foi encontrado, no começo da manhã desta terça-feira (18), dentro uma casa abandonada, na Barra do Ceará (Zona Oeste da Capital). A vítima não foi identificada, pois apenas o tronco foi localizado. Cabeça, pernas e braços foram arrancados pelos assassinos e, provavelmente, enterrados em um lugar distante dali.

O corpo sem a cabeça e os membros foi deixado na Rua Estevão de Campos na manhã desta terça





A descoberta macabra aconteceu na manhã de hoje por moradores da Rua Estevão de Campos, que imediatamente acionaram a Polícia. Equipes do Policiamento Ostensivo Geral (POG) do 20º Batalhão (Cristo Redentor) compareceram ao local e isolaram a área para a preservação da cena do crime e impedir sua violação, o que poderia prejudicar o trabalho da Perícia Forense.





O cadáver é de um homem. Esta é a única informação que a Polícia tem a respeito do caso.





Uma equipe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e outra, da Perícia Forense do Ceará (Pefoce), estiveram no local para iniciar as investigações em torno do fato.





Outro caso





No dia 11 de julho último, um crime semelhante ocorreu no mesmo bairro. O corpo de uma mulher foi encontrado na mesma rua (Estevão de Campos), sendo deixado em via pública, envolto em lençóis e ema rede de dormir, colocado em um carrinho de material reciclável. Posteriormente, a Polícia identificou a vítima como sendo a jovem Cristina Juvenal do Nascimento.





A Polícia não sabe, ainda, se os dois casos têm ligação.





(Fernando Ribeiro)