CRUELDADE: HOMEM MATA ESPOSA, ENTERRA CORPO E SIMULA DESAPARECIMENTO DA VÍTIMA

Um homem de 27 anos, identificado como Francisco Antônio Souza de Oliveira, conhecido como “Tota”, foi preso em flagrante pela Polícia Militar nesta quinta-feira (27), suspeito de assassinar e ocultar o corpo da esposa na localidade de Riachinho, zona rural do município de Barreira, no interior do Ceará.





A Polícia foi até a residência onde o casal vivia e encontrou o local sujo de sangue, além de cabelos da vítima em uma cerca de arame e uma espingarda tipo socadeira escondida no telhado da cozinha. Francisco Antônio foi questionado pelos policiais sobre o material encontrado e justificou dizendo que havia saído para beber com amigos e não sabia o que teria acontecido.





Fonte: Diário do Nordeste