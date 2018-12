DENÚNCIA: PRAÇA DO BAIRRO RENATO PARENTE ESTÁ ABANDONADA!

Internauta denuncia o abandono em que se encontra a praça do bairro Renato Parente.

Confira a denúncia:

"Gostaria de usar o espaço do seu site para fazer uma reclamação quanto a praça nova do Renato Parente, pois não foi feito o serviço bem feito, sem sistema de drenagem, deixando a praça completamente alagada e com a grama toda encharcada, deixando espaço que é muito utilizado por crianças, inutilizada.









A mesma ainda nem foi inaugurada, mas já é muito frequentada, sendo o único lazer de muitas famílias deste Bairro."