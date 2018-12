Derby Club de Sobral homenageia UNINTA

No próximo sábado (15) o Derby Club de Sobral irá homenagear o Centro Universitário Inta (UNINTA) durante sua tradicional Tarde Turfista . De acordo com o presidente da instituição centenária, Ricardo Dias, a iniciativa é uma forma de reconhecer o trabalho realizado na região pela instituição de ensino superior.





“O UNINTA carrega o nome de Sobral para todo o Brasil, o que faz desta homenagem algo natural. É importante reconhecer o trabalho de quem promove nossa cidade e o Doutor Oscar, juntamente com o Dr. Klauber Roger, são merecedores. Agradecemos o apoio do Hospital de Grandes Animais do UNINTA, que auxilia o Derby Club com seus serviços e as inúmeras parcerias firmadas e as que virão”, colocou.





Segundo a programação oficial do evento, prevista para ser iniciada a partir das 13h, o 1º páreo será dedicado ao Hospital Veterinário de Pequenos Animais do UNINTA, que possui a melhor estrutura do Ceará e atende toda a região. Já no 2º páreo as homenagens se voltam para o Dr Klauber Roger, coordenador do curso de Medicina do UNINTA, que, recentemente, obteve o reconhecimento de excelência, tendo recebido a nota máxima do Ministério da Educação (MEC).





Por fim, no último e principal páreo da noite é a vez do Dr Oscar Rodrigues Júnior ser homenageado. De acordo com um dos diretores do Derby Club, Dr Ricardo Barreto, a merecedora homenagem a ser realizada é resultado de um trabalho honesto e duradouro.





“O Derby acerta ao homenagear esta importante instituição e o amigo Dr Oscar Rodrigues Junior. Temos a convicção que os serviços prestados pelo UNINTA, de forma séria, responsável e dedicada apenas engrandecem a sociedade sobralense e a cidade de Sobral. Parabéns ao Derby e aos homenageados”, destacou.





O evento é aberto público e contará coma presença de sócios, além de familiares dos homenageados, colaboradores do UNINTA e amantes do mundo das corridas de cavalo.