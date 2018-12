DESPROPORCIONAL!

Enquanto um ser humano não tem a atenção básica do município e está morrendo à míngua, no distrito de Pedra de Fogo, sem remédio, sem comida, sem casa, nem um pacote de fraude que custa 15 reais, uma servidora do Estado e ao mesmo tempo da Prefeitura de Sobral, está recebendo um bom salário sem trabalhar as 40h que deveria. Silvia Kataoka de Oliveira recebeu só em novembro do ano passado do Governo do Estado do Ceará, 40 mil reais bruto.





A servidora que nem ponto bate, está acumulando dois cargos públicos, e como se não bastasse, KATAOKA ainda recebe o 13º salário dos dois órgãos, além dos cerca de 10 mil reais da prefeitura de Sobral, ocupando o cargo de Secretária da Ouvidoria, Controladoria e Gestão.





O caso já foi parar no Ministério Público de Sobral e as providências serão tomadas.