Ex-piloto Schumacher não precisa mais de aparelhos para respirar, afirma jornal britânico

Alemão se acidentou andando de ski há cinco anos e se recupera de forma lenta.



O ex-piloto Michael Schumacher não precisa mais de aparelhos para respirar, segundo o jornal britânico Daily Mail. O alemão se acidentou andando de ski há cinco anos e ainda se recupera. De acordo com o Daily Mail, o ex-piloto tem apresentado evolução nas últimas semanas.





O custo semanal do tratamento seria de aproximadamente R$ 245 mil. Schumacher, de acordo com o Daily Mail, não precisa mais de aparelhos para respirar durante todos os momentos do dia, porém o processo ainda seria lento.





Homenagem





O Museu da Ferrari anunciou que fará uma homenagem a Michael Schumacher pelos 50 anos do ex-piloto da Scuderia. No aniversário do alemão, no dia 3 de janeiro de 2019, o museu abrirá uma exibição especial dedicada ao alemão.





(Diário do Nordeste)

Foto: Agência Reuters