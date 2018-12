Ex-secretário vai ter que devolver 200 mil reais aos cofres públicos de Sobral

Justiça acata pedido do Ministério Público e determina o bloqueio de bens e das contas do ex-secretário de Infraestrutura do ex-prefeito Clodoveu Arruda, José Ilo de Oliveira Santiago.





O acúmulo de cargos e vencimentos fora das hipóteses constitucionais, parece ser uma prática comum também na atual gestão. Outros servidores também já estão sendo atualmente investigados.





Acostumados com a impunidade nos últimos 10 anos, a conta agora começa a chegar e está deixando muita gente preocupada na prefeitura de Sobral.