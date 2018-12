Homem indiciado por atropelamento é preso em Tianguá

Equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), por meio da Delegacia Regional de Tianguá, cumpriram um mandado de prisão preventiva contra um indivíduo indiciado por atropelar duas pessoas que trafegavam em uma motocicleta. A prisão aconteceu na quarta-feira (5), no município de Tianguá – Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14). Toda a ação delituosa foi gravada por populares que estavam no local.





Composições da Polícia Civil realizaram buscas pela região com o intuito de localizar e prender o homem indiciado. Em posse das informações, os agentes de segurança dirigiram-se até a residência onde ele se encontrava e efetuaram a prisão. Carlos Bruno Ferreira de Araújo (30), com antecedentes criminais por lesão corporal dolosa, teve mandado de prisão preventiva decretado pela tentativa de homicídio praticada contra dois indivíduos.





Carlos Bruno foi conduzido para a Delegacia Regional de Tianguá e será transferido para a cadeia Pública de Tianguá, onde cumprirá pena prevista em lei pelo crime de tentativa de homicídio.





O crime





Após uma discussão ocorrida no final de uma festa, em uma casa de show situada na BR – 222, em Tianguá, no dia (25) de novembro deste ano, o empresário Carlos Bruno pegou seu automóvel e passou a perseguir dois indivíduos que estariam envolvidos na confusão e que trafegavam em uma motocicleta. Instantes depois, ele jogou o carro pra cima da moto e derrubou as vítimas. Os dois homens lesionados foram socorridos para uma unidade de saúde e o infrator empreendeu fuga.