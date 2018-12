Homem que escondia drogas em cemitério de Aracati é preso pela polícia

Durante a abordagem, a Polícia apreendeu mais de R$ 3 mil reais.



Equipes do Policiamento Ostensivo Geral (POG) e do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio) prenderam um homem suspeito de esconder drogas no cemitério de Aracati. Ação aconteceu na última quarta-feira (19).



Os agentes chegaram até o suspeito, identificado como Aclailton Filho, por meio de denúncia anônima. Durante a abordagem, os policiais apreenderam mais de R$ 3 mil reais.



Após isso, foram até o cemitério para verificar a denúncia. Em uma sepultura, próximo a parede do local, as equipes encontraram 145 gramas de crack e 154 de cocaína além de três tabletes de maconha pesando 1,9 quilos no total.





