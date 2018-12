HOMEM SUSPEITO DE VÁRIOS ASSALTOS NO CENTRO DE SOBRAL É PRESO

No início da noite de hoje (18/12), um homem pilotando uma motocicleta, empreendeu fuga de uma composição do BPRAIO nas proximidades da estação do VLT do bairro Sumaré.





O agressor portanto uma arma de fogo, foi alvejado com um disparo, o mesmo estava conduzindo uma motocicleta roubada e portando um Revólver Calibre 32 com duas munições intactas.





Aldair José Mendes dos Santos, vulgo "Boquinha" de 23 anos, foi socorrido ao Hospital Santa Casa de Sobral e logo após atendimento médico, a Delegacia 24 horas de Sobral.





O mesmo é suspeito de cometer uma série de assalto nos últimos dias no centro da cidade.





Fonte: Sobral 190