LIXO TOMA CONTA DA RUA ONOFRE MUNIZ, CENTRO DE SOBRAL

Internauta denuncia o acúmulo de lixo na rua Onofre Muniz, Centro de Sobral.

Confira a denúncia na íntegra:

"Boa tarde! Gostaria de fazer uma reclamação a prefeitura municipal de Sobral.









Queremos chamar a atenção do prefeito de Sobral Ivo Gomes e os responsáveis pela coleta do lixo de Sobral, para limpar a rua Onofre Muniz ao lado da rua do Pau Branco no centro de Sobral, próximo a prefeitura, que já quase um mês se encontra muito lixo na rua e o carro do lixo não recolhe, queremos a retirada desses lixos. E também esse terreno que fica na mesma rua que já foi garagem da prefeitura, que está abandonado a anos e ninguém aparece nem mesmo para fazer uma limpeza no mesmo, pois um matagal tomou de conta do terreno trazendo muita muriçocas, ratos e muitas baratas para dentro de nossas casas e tá servindo também para esconderijo de bandidos pois os mesmos já fizeram um buraco no muro para entrar no terreno e consumirem drogas e esconder roubos. A população da rua estão apavorados! O terreno está abandonado, pelo menos os responsáveis façam uma limpeza e fiscalize o próprio terreno. Esperamos providência URGENTE da prefeitura de Sobral."