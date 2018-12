MAIS UM HOMICÍDIO A BALA É REGISTRADO EM FORQUILHA/CE

Na noite desta sexta-feira (21), por volta das 21:00h, foi registrado mais um homicídio a bala na cidade de Forquilha.





A vítima foi jovem identificado como Jadilson Sousa Paiva, 20 anos, foi assassinado no bairro Loteamento Bela Forquilha. A vítima foi alvejada com vários tiros e morreu no local.



Os autores do crime fugiram em uma motocicleta, tomando rumo ignorado.



A Polícia realizou várias diligências, mas os autores do crime não foram localizados.





A Polícia Civil abriu um inquérito policial para apurar o crime a autoria e a motivação do crime.

