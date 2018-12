Mestre campeão mundial de capoeira é assassinado a tiros na zona leste de Fortaleza

"Mestre Envergado" foi assassinado, na manhã deste sábado, no bairro Serviluz.

“Os berimbaus da Capoeira choram”. Com esta mensagem, capoeiristas de Fortaleza e de todo o Ceará se despediram do seu mestre e dos nomes mais famosos e respeitados desta prática esportiva e folclórica no mundo. “Mestre Envergado”, que se chamava Jéfferson da Silva, foi assassinado, no começo da manhã deste sábado (15), na Capital cearense.





O crime de morte ocorreu por volta de 7 horas na comunidade do Serviluz, no Grande Mucuripe, na zona Leste da Capital, pertencente à Área Integrada de Segurança Um (AIS-1). A Polícia não revelou detalhes do crime, apenas que a vítima foi executada a tiros. As suspeitas são de um crime ligado ao intenso tráfico de drogas naquele setor da cidade.





“Mestre Envergado” já foi apontado como um dos maiores capoeiristas do Brasil. Era fundador do Grupo Nação Brasileira, integrante da Rede de Desenvolvimento Econômico da Capoeira Cearense (Rede), e tinha reconhecimento internacional. Era estimado em vários países europeus, como a Holanda, onde esteve divulgando a capoeira.





O assassinato ainda é misterioso e deverá ser investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).





Veja vídeo com o Mestre Envergado:

(CN7)