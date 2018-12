Mistério: corpo de mulher é encontrado semidespido nas margens de estrada em Caucaia

O corpo de uma mulher foi encontrado às margens da rodovia estadual CE-085, no Município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A vítima estava semidespida e apresentava tiros nos olhos. A Polícia suspeita de uma execução sumária após a prática de abuso sexual.





A mulher não foi, ainda, identificada. Moradores das proximidades do girador que dá acesso à comunidade da Lagoa da Banana encontraram o corpo por volta de 5h30 e ligaram para a Polícia. A princípio, a Polícia descartou a hipótese de um caso de latrocínio (roubo seguido de morte). Patrulhas do 12º BPM (Caucaia) foram ao local e isolaram a cena do crime, preservando-a para que seja realizado o trabalho da Perícia Forense do Ceará (Pefoce).





Outros crimes





Segundo dados da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), nas últimas 24 foram registrados 13 assassinatos no estado, já contando com o caso da mulher achada morta em Caucaia. Além desse crime, também foram registrados outros quatro homicídios em Fortaleza, nos bairros José Walter (duplo), Genibaú e Mondubim.





Na Região Metropolitana de Fortaleza ocorreram ontem dois assassinatos em Caucaia e outro em Maracanaú.





Interior





Um crime de latrocínio foi registrado pelas autoridades na cidade de Varjota, na Zona Norte do estado. Outro homicídio aconteceu em Tururu.





No Interior Sul, três pessoas foram assassinadas nas últimas 24 horas nos Município de Quixadá, Pedra Branca e Beberibe.





(Blog Fernando Ribeiro)