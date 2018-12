MOTORISTA EMBRIAGADO PERDE O CONTROLE DO CARRO E ATROPELA MAE E FILHA EM UBAJARA

Um motorista embriagado atropelou uma mulher e da filha de 11 anos na noite desta segunda (24), em Ubajara. Era por volta das 21h30, na CE 187, bairro São Sebastião, quando o condutor de uma saveiro de cor vermelha, placa HOO 8589, perdeu o controle do carro e colheu uma senhora identificada como Lucivalda Lino Pereira e a filha de apenas 11 anos, em seguida chocou-se contra a frente de um imóvel. As vítimas foram socorridas ao hospital local e não correm risco de morte.





O motorista do carro foi identificado como Geneval Bernardo da Costa, 41 anos, que permaneceu no local e foi preso pelos Policiais do Destacamento de Ubajara sob o Comando do 1º Sgt Passos.





O indivíduo foi submetido ao teste do bafômetro e o resultado foi positivo, sendo então conduzido a Delegacia de Policia Civil de Tianguá onde foi apresentado ao Delegado Dr. Márcio Fernandes, o qual realizou a autuação do infrator no Artigo 303 do Código de Transito (Praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor), ficando recolhido em uma das celas daquela Delegacia.





(Ibiapaba 24 horas)