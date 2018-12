ADOLESCENTE É ASSASSINADA A BALA NO BAIRRO TERRENOS NOVOS, EM SOBRAL

Uma jovem identificada como Clarice foi assassinada a bala no início da noite de hoje (30), no bairro Terrenos Novos. A vítima morreu logo após dá entrada no Hospital Regional Norte. A adolescente residia no conjunto Nova Caiçara.





A Polícia Civil abriu um inquérito policial para apurar a autoria e a motivação do crime.





Com informações do portal O Sobralense