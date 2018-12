Diretor Industrial da Grendene, Nelson Rossi, acompanhado dos gerentes da unidade sobralense, recepciona a imprensa sobralense para almoço natalino na sede da empresa nesta terça-feira (18). A confraternização foi articulada pelo Relações Pública da empresa, Herbert Rocha, com a ajuda do ex-diretor do Sindicato dos Radialistas, Araújo Pachele, e do blogueiro Rubens Lima, do Sobral em Revista.

Veja mais sobre: outros