Noiva tem vestido roubado horas antes do casamento

O vestido e outros artigos que seriam usados na festa estavam dentro do carro do pai da noiva, que foi roubado.

Com casamento marcado para as 19h desta sexta-feira, 21, uma noiva teve o vestido roubado na manhã de hoje, na Cidade 2000, em Fortaleza. O vestido estava no carro do pai dela, que foi levado por um assaltante armado por volta das 10h30.





Segundo a irmã da noiva, Ivna Santos, o veículo roubado é um Gol de cor prata. Além do vestido, estavam outros materiais que seriam levados ao buffet, para a festa.





A família registrou boletim de ocorrência no 9º Distrito Policial, na Praia do Futuro e pede para quem souber informações entre em contato com a polícia pelo telefone 190.





(Diário do Nordeste)