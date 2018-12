O BECO DO COTOVELO ESTÁ ABANDONADO!

Em pesquisa no google (wikimapia), você encontra a definição de Beco do Cotovelo:

"O Becco do Cotovelo fica no coração de Sobral e tem este nome devido a sua forma com uma pequena curvatura em seu centro. É para lá que vão todos aqueles que querem saber das últimas noticias na cidade, conversando em rodas, tipicamente masculinas, e tomando um cafezinho. Ponto de encontro de aposentados, o Beco do Cotovelo está para Sobral, assim como a Praça do Ferreira está para Fortaleza.



É considerado um dos locais mais pitorescos da Cidade, em virtude da comunicação fácil e variada dos cidadãos que para ali marcam encontro.



O Becco do Cotovelo é passagem obrigatória dos visitantes ilustres que chegam a Sobral, os quais deixam ali registradas suas presenças no Livro de Assinaturas, organizado pelos frequentadores, liderados por Expedito Vasconcelos, Presidente da Associação dos Amigos do Becco e por este eleito Prefeito do Becco."

O que de fato se encontra no Beco do Cotovelo é o total abandono por parte da prefeitura de Sobral. Verifica-se bancos quebrados, esgoto quebrado e a insegurança pública no local.





Na manhã desta terça-feira, o Radialista Nazion Fernandes sofreu um acidente, ou seja, estava sentado em um dos bancos do Beco, quando o mesmo quebrou e o radialista caiu, sofrendo uma pequena lesão na perna.





Os usuários do Beco do Cotovelo solicitam uma maior atenção por parte do Prefeito Ivo Gomes para com o Centro da Cidade, que está em total estado de abandono.