POLÍCIA CIVIL DE COREAÚ APREENDE CELULARES ROUBADOS

A Polícia Civil de Coreaú-CE, após investigação, conseguiu localizar e apreender três aparelhos de celulares roubados.

O primeiro aparelho foi recuperado na sede do município de Coreaú-CE e tinha sido roubado no mês de Julho de 2018. Aparelho esse que pertencia à vítima André Leones Gomes, tal fato aconteceu no dia 06/07/2018. Na ocasião do crime, a vítima acima referida foi assassinada e os criminosos levaram seu aparelho telefônico após matá-lo.





O segundo celular recuperado pertence à vítima Rafaela Sampaio Alves, de quem os criminosos furtaram o aparelho celular no dia 03/10/2018, fato esse ocorrido no Distrito de Campanário, Uruoca-CE. O citado aparelho telefônico foi apreendido no município de Martinópole-CE.





Por fim, o última aparelho telefônico foi recuperado na localidade de Aroeiras, município de Coreaú-CE. O celular referido foi furtado no dia 20/11/2018 da vítima Francisco Ferreira dos Santos.





A polícia Civil de Coreaú-CE vem fazendo um belo trabalho de repressão ao crime naquele município, visto que tem logrado êxito em suas investigações e consequentemente tem prendido vários criminosos e desvendado muitos crimes de repercussão que aconteceram naquele município.





(Sobral 24 horas)