Dr. Paulo Vicente Castro, delegado titular do Núcleo de Homicídios da Polícia Civil de Sobral, concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira (28/12/18), onde apresentou o balanço de um ano de atividades do núcleo no município. Na ocasião, foram apresentados os números de homicídios registrados em Sobral, bem como a elucidação dos casos e a prisão dos envolvidos.