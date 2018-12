Polícia Civil do Ceará investiga nova modalidade de golpe aplicado pelo Whatsapp

A Polícia Civil do Estado do Ceará divulgou, nesta quarta-feira (5), os detalhes de uma investigação conduzida pela Célula de Inteligência Cibernética do Departamento de Inteligência Policial (DIP), que apura uma nova modalidade de golpe que vem sendo aplicado em todo Brasil. De acordo com as investigações, mais de cinco mil pessoas já foram vítimas da ação criminosa. No Estado do Ceará, 50 Boletins de Ocorrência (B.0) sobre o assunto foram registrados até o momento.





Uma mensagem pelo aplicativo Whatsapp, vinda de um familiar ou amigo próximo deveria estar acima de qualquer suspeita, mas essa é a forma utilizada pelos suspeitos para conseguir dinheiro das vítimas, nessa nova modalidade de crime cibernético. O DIP apurou que o grupo criminoso já vem aplicando golpes em todo Brasil. O meio utilizado para conseguir o acesso aos contatos e a conta no aplicativo de troca de mensagens das vítimas era o resgate do chip. Os golpistas compravam um chip e solicitavam o resgate de um número – o número da vítima escolhida. Com esta primeira etapa concluída, os suspeitos passavam a conversar com os contatos das pessoas prejudicadas.





As conversas mudavam de acordo com o perfil dos alvos. Para algumas pessoas, o grupo solicitava dinheiro para trocar um pneu de um carro, comprar um novo eletrodoméstico ou outras necessidades básicas. Para outros, o assunto era a compra de um carro ou pagamento de um serviço contratado. Os valores transferidos para as contas dos golpistas, de acordo com os primeiros levantamentos, ficavam entre R$ 70,00 e R$ 80 mil reais. O DIP já conseguiu identificar 50 registros de B.Os em todo o Ceará, mas a Polícia acredita que o número é bem maior, já que muitas pessoas podem ainda não ter registrado a queixa.





Vítimas da ação já começaram a ser ouvidas e a investigação encontra-se em estado avançado. Alguns suspeitos já foram identificados, dentre eles, um dos chefes do grupo que é interestadual. Outras pessoas estão sendo investigadas por participação direta ou indireta no esquema. As diligências apuram se houve envolvimento do grupo em ações voltadas contra prefeituras e prefeitos no Estado do Ceará. Para o delegado Julius Bernardo, diretor da Célula de Inteligência Cibernética do DIP, os criminosos utilizavam várias pessoas para conseguir atingir os objetivos. Contas de laranjas eram usadas para o depósito do dinheiro. “É um trabalho complexo e já ouvimos diversas pessoas. Sabemos que o golpe era bem estruturado, contando com a participação de vários envolvidos”, afirma o delegado.





Uma das formas de evitar o golpe é a verificação em duas etapas do Whatsapp, que é um recurso opcional para adicionar ainda mais segurança à conta do usuário. Ao ativar a verificação em duas etapas, qualquer tentativa de verificação de um número de telefone no WhatsApp terá de ser acompanhada por um PIN (senha) de seis dígitos criado pelo usuário. Para a Polícia, essa é a melhor forma de se prevenir contra o golpe. Outro meio de evitar o crime, é não realizando negociações somente pelo aplicativo de mensagens instantâneas. “A pessoa deve ligar para os seus amigos e familiares sempre que desconfiar do teor da conversa. Mesmo que pareça totalmente seguro, é necessário conferir por ligação telefônica ou outros meios se a mensagem recebida realmente foi enviada pelo amigo, cliente, familiar ou chefe”, orienta Julius.





Verificação em duas etapas do Whatsapp





Para ativar a verificação em duas etapas, abra o WhatsApp e vá até: Configurações > Conta > Verificação em duas etapas > Ativar.





Ao ativar este recurso, você terá a opção de inserir um endereço de e-mail. Este endereço de e-mail será utilizado para que o WhatsApp possa lhe enviar um link para desativar a verificação em duas etapas caso você esqueça o PIN. Ele também servirá como uma proteção à sua conta. Recomendamos que providencie um endereço de e-mail, pois assim você reduz o risco de ficar sem acesso à sua conta caso esqueça o PIN.





Importante: se você receber um e-mail para desativar a verificação em duas etapas, porém, você não se lembra de ter solicitado, não clique no link. Outra pessoa pode estar tentando registrar o seu número no WhatsApp.





Existem momentos em que você precisará fazer registro de sua conta novamente, por exemplo, em um celular novo ou se tiver desinstalado o WhatsApp. Se isso acontecer e você tiver esquecido seu PIN, você perderá o acesso à conta durante sete dias, contados a partir do momento em que um PIN incorreto tiver sido inserido pela primeira vez.





Depois desses sete dias, a verificação em duas etapas poderá ser desativada e o registro normal (usando SMS ou ligação) bastará para o acesso à conta. Todas as mensagens e todo o conteúdo enviado por WhatsApp ao número em questão durante esse período serão excluídos sem possibilidade de recuperação.





Se o acesso for feito após 30 dias desde a última vez que você o utilizou, sua conta será apagada junto com todo o histórico, e uma nova será criada no lugar.





Atenção: Para ajudá-lo a lembrar de seu PIN, o WhatsApp irá lhe pedir que o digite periodicamente. Não há como desativar essa solicitação sem que a verificação em duas etapas em si também seja desativada.