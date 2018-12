POLÍCIA MILITAR DO AMBIENTAL EM AÇÃO!

Policiais Militares do Ambiental estavam realizando fiscalização na zona rural de Morrinhos, localidade de espinhos, quando escutou um disparo, em uma distância de 500 m para dentro do matagal; Os PMs se deslocaram rapidamente e conseguiram efetuar a prisão de dois elementos. Um dos indivíduos estava com uma espingarda calibre 12 e o outro com uma espingarda artesanal.





Os PMs se deslocaram até a residência do Evandro, pois o mesmo informou que tinha um revólver e munições dentro da sua casa; que o fato foi constatado e assim o material foi apreendido e todos os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia Municipal de Jijoca, para a lavratura dos procedimentos legais.





O fato aconteceu por volta das 13:00h deste domingo, dia 16.





Os acusados foram identificado como Francisco Evandro de Sousa e Gilvan Farias de Vasconcelos.





Materiais apreendidos





-1 espingarda calibre 12;





-1 revólver calibre 38;





-26 munições calibre 12;





-14 munições de calibre -38 intactas;





-5 munições calibre 38 deflagradas.





Foi realizado o inquérito 578-423/2018, baseado nos artigos 12 e 14 do estatuto do desarmamento.





Os Policiais responsáveis pela prisão foram: Sargento David, Cabo Ticiana e Soldado Fernandes.





Fonte: Sobral 24 horas