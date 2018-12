POLICIAIS MILITARES DA UNISEG TIRAM DUAS ARMAS DE FOGO DE CIRCULALÇÃO

Por volta das 14:00h desta segunda-feira, dia 10, Policiais Militares da UNISEG Sobral efetuaram a prisão do indivíduo de nome José Renato de Paula, 29 anos, natural de Sobral. A prisão se deu após o recebimento de denúncia anônima, relatando que na casa do suspeito tinha duas armas de fogo. Após averiguar as denúncias, os PMs da Uniseg constataram a veracidade dos fotos. Com Renato, os policiais encontraram duas revólveres calibre 38.



O fato aconteceu na localidade de "Marrecas".





O acusado foi encaminhado à Delegacia Municipal de Sobral, onde foi autuado em flagrante por crime de posse ilegal de arma de fogo.