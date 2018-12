Ivo Gomes fecha parceria com Editora Moderna para doação de material didático para todos os alunos da pré-escola da rede pública

O prefeito Ivo Gomes recebeu, nesta quinta-feira (27/10), representantes da Editora Moderna para oficializar a doação de material didático e pedagógico do Projeto Buriti Mirim. Os exemplares devem beneficiar cerca de 2.800 alunos do Infantil 4 e 2.500 do Infantil 5 do município de Sobral, ação que garante a todos os estudantes materiais de qualidade, que são, inclusive, utilizados nas melhores escolas da rede privada de Fortaleza.





Os livros e outros materiais que irão compor o kit escolar trabalham com situações cotidianas e exploram linguagens como arte, corpo, movimento e gêneros orais e escritos, promovendo a valorização das descobertas da infância e respeitando os direitos das crianças à aprendizagem.