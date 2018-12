PRF apreende madeira do Pará com documento falso

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 14 m³ de madeira em um caminhão baú durante abordagem no KM 150 da BR-222, na cidade de Irauçuba/CE. Segundo a PRF, o condutor apresentou guia florestal falsificado. A carga foi apreendida na sexta-feira (22) e somava mais de 14 m³ de madeira sem autorização, configurando o crime de transporte ilegal de madeira, previsto no parágrafo único do artigo 46 da Lei de Crimes Ambientais, que tem como pena detenção, de seis meses a um ano, e multa. A carga foi embarcada em Ipixuna no Estado do Pará e tinha destino Fortaleza/CE. Além disso, a PRF identificou o delito de uso de documento falso, que consta no artigo 304 do Código Penal, cuja pena é de reclusão, de dois a seis anos, e multa. Condutor, veículo e cargas foi apresentado à Polícia Civil de Itapipoca/CE.

Veja mais sobre: Policia