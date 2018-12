PRF prende motociclista por dirigir embriagado na BR 222 em Sobral/CE

Em 24 de dezembro do ano de 2018, por volta das 22:20 horas, equipe da PRF de Sobral/CE estava em ronda no km 243 próximo ao acesso para o distrito de Jaibaras, quando observou no sentido contrário a viatura uma motocicleta sendo conduzida em zigue-zague e de forma descontrolada. A motocicleta deslocava de acostamento à acostamento e em alta velocidade. Ao abordar o condutor, este mal conseguia ficar de pé com indício de estar muito alcoolizado. Quando a equipe realizou o teste para averiguar a condição do mesmo, foi constatado o teor de 1.26 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, sendo considerado mais de 30 vezes o mínimo previsto pelas Leis de Trânsito. O condutor que tinha 26 anos, encontrava-se descontrolado e que da maneira que estava conduzindo sua motocicleta muito provavelmente iria se envolver em acidente. A motocicleta trata-se de uma Kasinski/Win, cor vermelha e placa NVC3735. Ocorrência de conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, condutor encaminhado preso para Polícia Judiciária Civil em Sobral/CE. Penas prevista – detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo.

