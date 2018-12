Professores do UNINTA são contemplados no Edital Universal do CNPq

O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) divulgaram o resultado do concorrido Edital Universal, que selecionou propostas para apoio financeiro de projetos que visem contribuir para o desenvolvimento científico, tecnológico e da inovação do País.





Dentre os projetos contemplados, os professores dos cursos de Odontologia e Biomedicina do Centro Universitário Inta (UNINTA), Dr. Francisco Vassiliepe Sousa Arruda e Dr. Renan Oliveira Silva, obtiveram êxito nas linhas de pesquisa de Microbiologia e Parasitologia e Biofísica, Bioquímica, Farmacologia Fisiologia e Neurociência, respectivamente.





Segundo o Dr. Vassiliepe Arruda, contemplado pela segunda vez no edital, a notícia chega em boa hora e permite que o UNINTA siga contribuindo efetivamente na produção de conhecimento científico. “Essa verba de R$ 30 mil irá subsidiar os gastos que realizaremos com as nossas pesquisas e evitará custos para nossa instituição. O que amplia ainda mais as possibilidade de produção do conhecimento científico”, destacou o docente.





Já para o Dr. Renan Oliveira, a conquista evidencia a qualidade do material humano que existe no UNINTA. “O nosso projeto visa entender a fisiopatologia da diarreia provocada pela toxina da cólera, na busca por novos alvos e estratégias terapêuticas que irão beneficiar a sociedade. A contemplação no referido edital é de suma importância para subsidiar e incentivar a busca pelo conhecimento científico por meio de uma interface que envolve docentes e estudantes de iniciação científica da nossa instituição, bem como outros colaboradores. Isso mostra o potencial e capacitação do UNINTA e de seu corpo docente em desenvolver pesquisas de qualidade e referência nacional”.





Edital Universal





Lançada em julho deste ano, a iniciativa é uma das mais tradicionais do CNPq e nesta edição conta com um total de R$ 200 milhões, a serem liberados em até três parcelas.





O CNPq divide os projetos em três faixas: A, para projetos com custo de até R$ 30 mil; B, para aqueles de até R$ 60 mil; e C, para iniciativas de até R$ 120 mil. Quanto maior o volume de recursos pleiteado no projeto, maiores são a experiência e o reconhecimento exigidos do pesquisador.