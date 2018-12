SOBRAL ABANDONADA - LIXO TOMA CONTA DO CONJUNTO SANTO ANTÔNIO!

Os moradores do Conjunto Santo Antonio, mais precisamente da Rua São Cristóvão, estão sendo prejudicados com o acúmulo de lixo em um terreno baldio. Segundo Dona Francisca, moradora do bairro, a situação é preocupante, pois já iniciou a quadra invernosa e a probabilidade do aparecimento de doenças é bem maior. A comunidade pede encarecidamente a presença de uma equipe do setor de limpeza da Prefeitura Municipal de Sobral, para fazer o recolhimento de todo lixo. (Sinhá Saboia).

