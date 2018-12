TERROR EM JUAZEIRO DO NORTE - Grupo ataca dois prédios públicos e incendeia ambulância

Ataques ocorreram na sede do Demutran e no Fórum Juvêncio Santana. Uma ambulância da prefeitura também foi atacada.

Prédios públicos do município de Juazeiro do Norte, na Região do Cariri do Ceará sofreram ataques na madrugada desta terça-feira (18). A Polícia Civil do Estado investiga uma ação dentro da sede do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) e outra contra o Fórum Juvêncio Santana. Uma ambulância da Prefeitura também foi incendiada.





Segundo o delegado Victor Timbó, somente o ataque contra o Fórum da cidade foi confirmado até às 7h desta terça-feira. Já o Corpo de Bombeiros afirmou que foi acionado para debelar um incêndio em uma ambulância da Prefeitura.





“Fórum confirmado. Até o presente momento, sabemos da tentativa de atear fogo no Fórum, mais precisamente no estacionamento. Tinha uma camada de folhas secas e essa tentativa foi frustrada pela própria chuva. A localidade em que foi jogado o primeiro coquetel molotov estava muito úmida e houve também uma ação muito rápida por parte da [guarda] patrimonial e da PM e, quando chegamos ao local, não encontramos mais o fogo, que foi debelado pelos próprios agentes”, disse.





Ainda segundo o delegado, o fogo não atingiu nenhum veículo do Fórum. Também foram encontrados pelos agentes de segurança outros dois coquetéis molotov que, segundo suspeita a Polícia, seriam utilizados em outros possíveis ataques.





“Quase nada foi queimado, só algumas caixas e folhas. Mas foram encontrados outros dois coquetéis molotov que seriam utilizados também na continuidade do atentado, lá no Fórum e, possivelmente, em outros locais”, explicou.





Timbó ainda afirmou que a polícia vai utilizar imagens das câmeras de segurança do local para identificar os infratores. “Vamos solicitar imagens das câmeras de segurança. Câmeras que já existem no local para ver se conseguimos identificar os infratores e procurar as outras ocorrências e tentar fazer a identificação desses infratores”.









Ambulância da Prefeitura





O Corpo de Bombeiros de Juazeiro do Norte confirmou o ataque contra uma ambulância da prefeitura durante a madrugada. Segundo o tenente Pedro, a unidade recebeu a ocorrência por volta das 2h20. “Nós fomos acionados também para uma queima de viatura de uma ambulância da prefeitura de Juazeiro. Às 2h20 da manhã também. E quando chegamos ao local pensamos que era uma ocorrência normal, mas depois tivemos essa ocorrência do Fórum e pode ter ligação”, afirmou.



Com informações do DN