TRAGÉDIA: Acidente deixa dois mortos no começo da manhã de hoje no Litoral Norte do Ceará

Duas pessoas morreram em consequência de um grave acidente ocorrido no começo da manhã desta segunda-feira (31), no litoral Norte do estado. Uma colisão frontal entre dois veículos matou um condutor e uma passageira na estrada que liga a Praia da Baleia, em Itapipoca (a 125Km de Fortaleza), ao vizinho Município de Trairi. Feridos foram socorridos para os hospitais daquela região.





O acidente ocorreu por volta de 5h30, quando um veículo modelo Fox, vermelho, teria invadido a pista contrária e batido, de frente e um HB-20 com placa do Município de Itarema. O motorista e uma passageira que estavam no HB-20 morreram, pois o veículo capotou como conseqüência da colisão frontal.





A identificação dos mortos não foi ainda revelada pelas autoridades. Policiais do Batalhão de Policiamento Rodoviário Estadual foram deslocados para atender à ocorrência e auxiliaram no resgate de pessoas que ficaram presas nas ferragens de ambos os automóveis.





Mais acidentes





Um homem morreu atropelado quando atravessava a rodovia estadual CE- 176, entre os Municípios de Santa Quitéria e Catunda, na zona Norte do estado. Antônio Santos Paiva, 37 anos, foi visto cambaleando na estrada, aparentemente bêbado. Um veículo, ainda não identificado, atropelou o pedestre, que foi arremessado alguns metros e acabou morto. O fato ocorreu na noite de domingo.





Na rodovia estadual CE-183, localidade de Cajazeiras, na zona rural do Município de Varjota (a 297Km de Fortaleza), um motociclista morreu na noite de sábado último ao perdeu o controle do veículo e sofrer uma queda numa ponte. O morto foi identificado como Carlos Rodrigues.



(Blog Fernando Ribeiro)