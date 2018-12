Vereador de Meruoca é acusado por funcionário da prefeitura de racismo

Comportamento é reincidente e José Maria já agrediu outras pessoas da cidade.

O motorista da ambulância Roberto Cruz, que estava de plantão no Hospital de Meruoca, prestou queixa por racismo e injúria contra o vereador da cidade José Maria Ferreira do Nascimento após ser xingado de “negô filho da puta, negô sem vergonha, negô vagabundo, negô filho de um égua”. As ofensas foram feitas, segundo o vereador, devido à demora no socorro a vítima de um acidente.





O caso aconteceu no último dia 21 de dezembro. O motorista Roberto Cruz abriu um Boletim de Ocorrência e em sua defesa afirma que a demora foi apenas para pegar o material de primeiros socorros.





Populares relatam que o vereador José Maria é conhecido por esse tipo de comportamento na cidade e já chegou a agredir outras pessoas até fisicamente.





Em tempo





O vereador José Maria disse que não se lembra do racismo que cometeu, e acusa os funcionários do Hospital Municipal de negar atendimento a população por intriga política e falta de profissionalismo.





Veja vídeo:



Confira o Boletim de Ocorrência:



Fonte: Cearanews7