Violência deixa 60 mortos no Ceará no feriadão de Natal

A violência no feriadão de Natal deixou, ao menos, 60 pessoas mortas no Ceará desde o começo da operação, na última sexta-feira (21), até as primeiras horas da madrugada de hoje, quarta-feira (26). Neste intervalo de cinco dias, foram registrados no Ceará 47 assassinatos e mais 13 óbitos em acidentes de trânsito. A maioria dos homicídios (25 casos) ocorreu na Grande Fortaleza. Já os acidentes mataram 12 pessoas no interior e uma na Capital.





Em Fortaleza, nove pessoas foram assassinadas no “feriadão” de Natal nos seguintes bairros: Barra do Ceará (dois casos), Granja Lisboa, Presidente Vargas, João XXIII, Bom Jardim, Vila Peri, Mondubim e Fátima.





Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), 16 pessoas foram mortas nos seguintes Municípios: Caucaia (7), Maracanaú (4), Pacajus, Cascavel, Maranguape, Eusébio e São Gonçalo do Amarante.





No Interior Norte, 12 pessoas foram assassinadas no feriadão de Natal nos seguintes Municípios: Palmácia (2), Forquilha (2), Redenção (2), Baturité, Crateús, Umirim, Guaramiranga, Granja e Itapipoca.





No Interior Sul foram praticados 10 homicídios nos Municípios a seguir: Parambu, Iracema, Milagres, Aracati, Caririaçu, Crato, Acopiara, Quixelô, Missão Velha e Aiuaba.





Acidentes





Treze pessoas morreram em desastres no trânsito no feriadão nos seguintes Municípios cearenses: Ubajara (3 mortos), Ipueiras (2), Trairi (2), Palhano, Massapê, Pacatuba, Quixadá, Tamboril e Fortaleza (no bairro Dias Macedo).





Das 13 vítimas fatais dos acidentes, 10 eram ocupantes (pilotos ou garupeiros) de motocicletas que se envolveram em colisões, choques ou quedas.





Veja lista dos mortos nos acidentes do feriadão de Natal no Ceará:





1 – Vítima não identificada/masculino (colisão/moto) CE-371 (PALHANO);





2 – Jocélio Simplício Agrela Braga (colisão/bicicleta) – CE-085/Localidade Barbalho (TRAIRI);





3 – Antônio Aureliano Gaspar (capotamento) – Praia do Mundaú (TRAIRI);





4 – Félix Alex Costa (colisão/moto) – CE-362 (MASSAPÊ);





5 – Anderson Pereira Alves (colisão/moto) – CE-187 (UBAJARA);





6 – Oséias Matias de Sousa (colisão/moto) – CE-187 (UBAJARA);





7 – Elves Santos Melo (colisão/moto) – CE-187 (UBAJARA);





8 – Francisco Roque (atropelamento) – CE-060 (PACATUBA);





9 – Reginaldo Baltazar do Nascimento (queda/moto) – CE-187 (IPUEIRAS);





10 – Francisco Fernando Carvalho (queda/moto) – CE-187 (IPUEIRAS);





11 – Rômulo Júnior (colisão/moto) – Praça do Leão/Centro (QUIXADÁ);





12 – A.D.F.S./menor (queda/moto) – CE-187 (TAMBORIL);





13 – Rivelino Alves de Brito (colisão/moto) – Rua Pedro Dantas/B. Dias Macedo (CAPITAL).





(Fernando Ribeiro)