Atentados do crime organizado se alastram para cidades do Interior cearense

A onda de ataques criminosos que começou em Fortaleza e se estendeu por cinco Municípios da Região Metropolitana (Caucaia, Maracanaú, Pacajus, Horizonte e Pindoretama) agora se alastra pelo interior cearense. Ao menos, sete cidades registraram, nas últimas 24 horas, episódios de atentados ao patrimônio público e privado. O alvo “preferencial” dos bandidos foram veículos oficiais, além de prédios de repartições públicas e agências bancárias.





Em Morada Nova, na Região do Vale do Jaguaribe (a 63Km de Fortaleza), oito ônibus escolares e uma caçamba da Prefeitura Municipal foram destruídos em um incêndio criminoso ocorrido na madrugada desta sexta-feira (4). Bandidos atearam fogo nos veículos que estavam no pátio da garagem do Município. A Polícia caça os suspeitos.





Em Jaguaruana, também no Vale do Jaguaribe (a 183Km de Fortaleza), por volta de 11h40 de ontem, um ônibus da Prefeitura Municipal foi incendiado na Rua Padre Rocha, no Centro da cidade. Testemunhas contaram que o crime foi praticado por dois homens encapuzados que fugiram do local em uma motocicleta de cor escura.





Em Piquet Carneiro, no Sertão Central (a 329Km de Fortaleza), dois bandidos incendiaram um caminhão-baú, um ônibus e um carro-pipa pertencentes à Prefeitura e acabaram ficando feridos. Os dois foram trazidos para Fortaleza em uma ambulância com escolta da Polícia Militar e internados na Unidade de Queimados do Instituto Doutor José Frota.





Em Barreira (a 75Km da Capital), criminosos armados tentaram explodir artefatos nas sedes da Prefeitura Municipal e na Câmara dos Vereadores, bem, como numa agência bancária. Contudo, fugiram ao perceberem a aproximação da Polícia Militar.





Em Tianguá, na Serra da Ibiapaba (a 130Km de Fortaleza), um ônibus da Prefeitura Municipal, utilizando no transporte de alunos da rede escolar municipal, foi incendiado na noite desta quinta-feira na garagem de uma oficina onde também são consertadas viaturas policiais da região.





Em Morrinhos, no Litoral Oeste do estado e na Região do Vale do Acaraú (a 198Km de Fortaleza), criminosos incendiaram a parta do Fórum, além das sedes da Cagece e INSS.





Na cidade de Aracoiaba, no Maciço de Baturité (a 93Km de Fortaleza), foram destruídos também por meio de um incêndio criminoso, um trator modelo retroescavadeira, e um caminhão-pipa na garagem da Prefeitura Municipal.





(Jornalista Fernando Ribeiro)