BANDIDOS ARMADOS BOTAM TERROR NO DISTRITO DE ARACATIAÇU

A insegurança pública preocupa os moradores do distrito de Aracatiaçu, em Sobral.

Na tarde deste domingo, dia 20, três homens armados de pistolas invadiram uma residência em um fazenda nas proximidades do distrito de Aracatiaçu, e perpetraram o terror para com as vítimas, roubando um caminhonete S10 de cor preta e placas USL-6768.



Os marginais agrediram bastante as vítimas.





O veículo é de propriedade do Sr. José Aldemar Vasconcelos Cisne.





Logo após o roubo, os criminosos fugiram em rumo ignorado.





Quem souber informações do paradeiro do veículo tomado de assalto, ligar para a Polícia. O sigilo das informações é 100% garantido.





(Sobral 24 horas)