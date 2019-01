Bandidos gravam o próprio ataque no momento em que destroem fotossensores em avenida de Fortaleza

Imagens gravadas pelos próprios bandidos mostram um dos atentados praticados pelo crime organizado na madrugada de terror em Fortaleza e sua Região Metropolitana. Homens usando capuzes ou roupas no rosto filmaram o momento em que destruíam diversos fotossensores do trânsito e câmeras do monitoramento eletrônico da Segurança Pública em plena Avenida Washington Soares, no bairro Messejana, nas proximidades do Conjunto São Miguel.





Os criminosos usaram fogo e outros apetrechos para destruir os equipamentos eletrônicos fixados no canteiro central da via. Algumas das câmeras destruídas fazem parte do sistema Spia, que consegue localizar veículos roubados e furtados.





As ações criminosas se estenderam por toda a madrugada desta quinta-feira (3), num autêntico desafio às autoridades da Segurança Pública. Bandidos se organizaram em grupos e partiram para os ataques após receberem ordens vindas de dentro dos presídios da Grande Fortaleza.





Equipes da Polícia Militar conseguiram efetuar algumas prisões durante a madrugada, de suspeitos portando galões com gasolina. Os ataques se estenderam por diversos bairros de Fortaleza como: Edson Queiroz, Parque Santa Rosa, Álvaro Weyne (Floresta), Aerolândia, Otávio Bonfim, Canindezinho, Conjunto Esperança e Moura Brasil, além dos Municípios de Caucaia e Horizonte.

