CASAL É MORTO A GOLPES DE FACA NA ZONA RURAL DE GUARACIABA DO NORTE

Um duplo homicídio foi registrado na manhã desta sexta (25), na localidade de “Tamboatazinho”, na zona rural de Guaraciaba do Norte. As vitimas tratam-se de um casal que foi morto a golpes de faca dentro da casa onde residem. Bastante feridos, os dois ainda tentaram sair da casa em busca de ajuda mas morreram poucos metros a frente.

O casal foi identificado como MARIA MÁRCIA DA SILVA LIMA, 30 anos e seu companheiro FRANCISCO CLEITON BARROS ARAÚJO, 31 anos, os quais foram encontrados em óbito trajando apenas roupas intimas.

A Policia Militar está resguardando o local do crime até a chegada da equipe do Instituto de Criminalística para a realização da perícia. A PM informou também que já tem o nome do suspeito do crime e nesse momento diligências estão sendo realizadas com o objetivo de fazer a prisão do mesmo.





