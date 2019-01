Na madrugada deste sábado (5), por volta das 00:30h, criminosos atearam fogo em um ônibus que estava na sede da Guarda Municipal, localizado no prédio do antigo Tiro de Guerra, no bairro Sinhá Sabóia. O ônibus queimou por completo.





Na fuga, os criminosos efetuaram vários tiros para o alto. Felizmente, ninguém ficou ferido.





Confira no vídeo:

(Sobral 24 horas)