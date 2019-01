Denúncia anônima resulta na prisão de suspeito por tráfico de drogas na Capital

Policiais civis do 19° Distrito Policial (DP) prenderam, na tarde desta terça-feira (29), um homem investigado por envolvimento no tráfico de drogas no bairro Parque São José – Área Integrada de Segurança 9 (AIS 9) de Fortaleza. Daniel Campos do Nascimento (24) foi capturado pela Polícia Civil em posse de uma arma de fogo e uma pequena quantidade de entorpecentes. A ação aconteceu após uma denúncia anônima repassada ao Disque-denúncia, no número 181, da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Após diligências, Daniel foi avistado pela equipe da delegacia distrital, na Travessa Santa Rita, diante de uma intensa movimentação de pessoas no local. De imediato, o suspeito foi abordado e os policiais civis revistaram um imóvel pertencente ao investigado. Lá, foram encontrados valores em dinheiro trocado e um pino de cocaína. Dentro de um fogão, os profissionais de segurança encontraram um revólver calibre 38, municiado, com seis cartuchos.





Ao ser questionado, ele confirmou ser o proprietário do material ilícito. Daniel Campos, que não tinha antecedentes criminais, foi levado ao 19° DP, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse ilegal de arma de fogo e receptação.





Denúncias





A população pode contribuir repassando informações que ajudem nas prisões e apreensões de criminosos. As denúncias podem ser feitas pelo 181, que é o número do Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS); ou para o número (85) 98969-0182, que é o WhatsApp da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco). O sigilo é garantido.





(Polícia Civil Ceará)