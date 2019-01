Internauta denuncia o acúmulo de lixo na rua Major Franco, no bairro Santa Casa. Segundo o internauta, desde dezembro do ano passado que não é feita a coleta do lixo.





Confira a denúncia na íntegra:

"Lixo acumulado desde o começo do mês de dezembro do ano passado e nada do pessoal da limpeza pública fazer a coleta do lixo. O lixo tá trazendo insetos, ratos e doenças.



O local é na rua Major Franco, bairro Santa Casa."