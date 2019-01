DENÚNCIA DO INTERNAUTA!

Confira a denúncia na íntegra:

"Boa tarde.









Gostaria de saber do Senhor Prefeito Ivo Gomes e do Senhor Secretário de Habitação Júlio César a respeito do projeto Melhorias Habitacionais, uma vez que fomos cadastrados a mais de anos e não se tem nem notícias e quando se procura por alguma informação na secretária de Habitação o que eles respondem é que não sabem de nada, é um descaso muito grande com a população pobre. Por favor, nos dê uma posição com a chegada das chuvas nossas casas estão caindo uma vez que são de taipas.









Peço que publique e desde ja agradeço."