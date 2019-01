Direito UNINTA oferta minicursos de férias

O curso de Direito do Centro Universitário Inta (UNINTA), coordenado pelo Prof. Dr. Manoel de Castro Carneiro Neto, promoveu minicursos durante todo o mês de janeiro. Aberto aos acadêmicos da instituição, os temas foram variados e contou com grande adesão.





A acadêmica do 6º semestre, Ana Larisse de Sousa Pinto, participou de todos os minicursos ofertados. A estudante fala de sua experiência e das oportunidades que o UNINTA oferta aos seus alunos. “Fico muito feliz e satisfeita com a realização dos minicursos, porque além de ser algo atípico, se tornando um diferencial da faculdade, e traz ainda mais conhecimento. Nos é oferecido uma diversidade de temas, não só jurídicos, mas também em outras áreas, como um que tivemos que nos ensinava a potencializar os estudos, lidar com a pressão da OAB”, afirma.





O coordenador do curso, Prof. Dr. Manoel de Castro Carneiro Neto fala da finalidade do projeto para a comunidade acadêmica. “Esses cursos de férias têm a finalidade múltipla, primeiramente ocupando o tempo ocioso, permitindo que o aluno consiga durante as férias manter um nível de aprendizado. O Direito, como uma ciência social, tem a característica de estar em constante movimento. Sempre que a sociedade identifica uma nova carência o Direito se adequa e traz novas regras, então é preciso estar sempre atualizado”.





Confira a lista dos minicursos ofertados:





– O Princípio do Devido Processo Legal e a sua Aplicação pelo Supremo Tribunal Federal. Estudo de Casos Práticos. Prof. Nadson Rocha.





– Responsabilidade Civil na Visão dos Tribunais Superiores. Profa. Gabrielle Apoliano.





– Litígio Internacional e Garantia dos Direitos Humanos. Prof. Marcus Pinto Aguiar.





– Como Potencializar seus Estudos Acadêmicos. (Métodos e Dicas de Estudo). Prof. Rafael Piaia.





– Regime de Bens e Meios de Dissolução do Casamento. Profa. Vivian Godoi.





– Diferença entre os Institutos de Direito Penal: Uma Questão Terminológica. Profa. Kelly Coelho.





– Adolescente em Conflito com a Lei: Aspectos Psicológicos e Legais. Profa. Amanda Medeiros e Prof. Rafael Medeiros.