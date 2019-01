O roubo aconteceu nas proximidades do Hospital do Coração em plena luz do dia!





Por volta das 17:00h, um homem que caminhava, foi abordado por um casal armado de revólver em uma motocicleta. O casal anunciou o roubo, subtraindo o celular da vítima.





Em seguida o roubo, os bandidos fugiram em rumo ignorado.





(Sobral 24 horas)